الصيفية "عامرة".. عقبالكن

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بعد انتشار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان قبل أكثر من 3 سنوات تراجعت نسبة تنظيم حفلات الأعراس واقتصرت على إقامة احتفالات صغيرة لتفادي انتشار الفيروس او للتوفير نظرا للمبالغ الضخمة التي باتت تترتب عليها.الا ان موسم صيف 2023 يبدو انه سيكون حافلا بالمناسبات السعيدة حيث عادت الحركة إلى قطاع تنظيم الأعراس الذي تستفيد منه قطاعات مختلفة من مطاعم وإضاءة ومحال الزهور والكاترينغ مرورا بالملابس وصالونات التزيين.وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة قرر اللبنانيون إعادة الاحتفال بمناسباتهم الخاصة التي لطالما حرصوا على ان تكون بأفضل حلة.وفي هذا الإطار، كشف أحد أصحاب المطاعم لـ"لبنان 24" ان "حجوزات الأعراس بدأت بشكل خفيف في شهر نسيان على ان تزداد خلال فصل الصيف اعتبارا من حزيران وحتى نهاية أيلول"، وأكد ان "الأعراس الصغيرة التي تضم بين 50 و70 شخصا هي الأكثر اعتمادا حاليا نظرا لارتفاع الأسعار التي أصبحت مدولرة جميعها وتختلف من فندق إلى آخر ومن مطعم إلى آخر وبالتالي فان الأمر يتعلّق باختيارات العرسان".ولكنه أشار إلى ان "هناك من سيلجأ إلى تنظيم أعراس كبيرة تضم ما بين 200 و300 شخصا "، لافتا الى" ان الاعتماد على المغتربين الذين يفضلون تنظيم أعراسهم في لبنان نظرا لخبرة اللبناني في هذا القطاع ولمسته المميزة في هكذا مناسبات".وتمنى ان يعود اللبناني لتنظيم عرسه في لبنان وليس السفر إلى الخارج كما أصبح يعتمد الكثير من المُقبلين على الزواج الذين أصبحوا في الفترة الأخيرة يفضلون إقامة عرس صغير في قبرص أو اليونان أو إيطاليا.ولفت إلى انه ابتداء من شهر أيار ستشهد المطاعم حجوزات جيدة لمناسبات المناولة الأولى.إذن مع بداية الصيف من المتوقع ان يضج هذا الموسم بالأعراس على أمل ان تبقى الأفراح عامرة في لبنان.