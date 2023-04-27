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لبنان

بالصورة.. ميقاتي يُكلف البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:06
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قرارا يحمل الرقم 53/2023 يقضي بتكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم وتنفيذ مقررات اللجنة الوزارية، والتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسبا من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني في سبيل إنفاذ المهمة المطلوبة منها.
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