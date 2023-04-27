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لبنان

بعمليات متزامنة.. هكذا أوقعت قوى الأمن عصابة سرقة في جبل لبنان

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:28
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان، وهما كل من:
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أ. ع. (مواليد عام 2001، سوري)
ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
بتاريخ 17-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة عاريا نتج عنه توقيفهما على متن دراجتين آليتين الأولى لون أخضر وأسود والثانية مجهولة النوع دون رقم ودون هيكل، تم ضبطهما.

وبالتزامن وفي المحلة ذاتها، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض على المدعو:

ع. ق. إ. (مواليد عام 2000، سوري)
على متن دراجة نارية نوع "AKAAD" لون أحمر، تبيّن أنها مسروقة بتاريخ 16-4-2023 من محلة وادي شحرور، فجرى ضبطها.

بالتحقيق معهم، اعترف:

- الأول والثاني بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية.

- الثالث بشراء الدراجة التي أوقف على متنها من الاول.

سلمت الدراجة نوع "AKAAD" الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع الدراجتين الآليتين المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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