عبد اللهيان التقى بوحبيب.. وتأكيد إيراني على دعم أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللّهيان.

وبعد اللقاء، قال عبد اللهيان: قمنا بإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والوضع الداخلي في لبنان، ونشجع جميع الجهات على تسريع العملية الانتخابية الرئاسية والسياسية".

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ورأى أن المسؤولين في لبنان لديهم القدرة والكفاءة للتوصل إلى اجماعٍ في انتخاب رئيس للجمهوريَّة.

وأضاف: "سندعم أي اتفاق بِشأن انتخاب رئيس للجمهورية وندعو الجهات الدولية لدعم الانتخاب وعدم التدخل".

وتابع: ناقشنا بمواضيع اخرى ومنها الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والسودان وليبيا، وسيكون غداً الجمعة مؤتمر صحفي في مقرّ السفارة الإيرانية - بيروت.

بدوره، رحب بو حبيب بنظيره الايراني، وقال: أرحب به مرة ثانية وثالثة ورابعة على أمل أن نلتقي مرة أخرى إما في بيروت أو في طهران.

وقال: "عرض علينا عبد اللهيان المساعدة في ملف الكهرباء وسأنقل العرض الى الحكومة".