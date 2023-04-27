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لبنان

عبد اللهيان التقى بوحبيب.. وتأكيد إيراني على دعم أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس

Lebanon 24
27-04-2023 | 04:30
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللّهيان.
 
 
وبعد اللقاء، قال عبد اللهيان: قمنا بإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والوضع الداخلي في لبنان، ونشجع جميع الجهات على تسريع العملية الانتخابية الرئاسية والسياسية".
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ورأى أن المسؤولين في لبنان لديهم القدرة والكفاءة للتوصل إلى اجماعٍ في انتخاب رئيس للجمهوريَّة.
 
 
وأضاف: "سندعم أي اتفاق بِشأن انتخاب رئيس للجمهورية وندعو الجهات الدولية لدعم الانتخاب وعدم التدخل".
 
 
وتابع: ناقشنا بمواضيع اخرى ومنها الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والسودان وليبيا، وسيكون غداً الجمعة مؤتمر صحفي في مقرّ السفارة الإيرانية - بيروت.
 
 
بدوره، رحب بو حبيب بنظيره الايراني، وقال: أرحب به مرة ثانية وثالثة ورابعة على أمل أن نلتقي مرة أخرى إما في بيروت أو في طهران.
 
 
وقال: "عرض علينا عبد اللهيان المساعدة في ملف الكهرباء وسأنقل العرض الى الحكومة".
 
 
 
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