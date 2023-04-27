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لبنان

بدء جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:35
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وصلت مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك الى قصر العدل، وبدأت جلسة استجوابها امام الوفد القضائي الاوروبي، بحسب ما افادت به "الوكالة الوطنية للاعلام".
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