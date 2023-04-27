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لبنان

اعتصام في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 02:33
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اعتصم موظفو مستشفى الحكومي في حلبا امام بنك البحر المتوسط في منطقة الجميزات طرابلس، بعد ان كانوا قد تداعوا الى الاعتصام أمام مصرف  لبنان في طرابلس.
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