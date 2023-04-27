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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في مناطق عدة

Lebanon 24
27-04-2023 | 04:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 27 /4 /2023 ما بين الساعة 19.00  والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
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كما صدر بيان آخر جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 24 / 4 / 2023 ولغاية 28 / 4 / 2023، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
 
وفي بيان ثالث افادت المديرية انه "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26 و27/ 4/ 2023 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي جرد العاقورة ـــ حدث بعلبك وحقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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