بالصّورة.. تكتل "الجمهورية القوية" يطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية

تقدّم وفد من نواب تكتّل "الجمهورية القويّة"، اليوم الخميس، بطعنٍ بقانون التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة أمام المجلس الدستوري.



وضمّ الوفد النواب غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، غياث يزبك ورازي الحاج، وقد قدموا المستندات المطلوبة بشأن الطعن الذي جرى تحضيرهُ ضمن الكتلة النيابية.

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