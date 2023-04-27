ميقاتي يلتقي وزير خارجية إيران في السراي الحكومي

وصل وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان إلى السّراي الحكومي وبدأ إجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق.

Advertisement