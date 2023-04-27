أول مرفق عام ينال شهادة "أيزو" للصحة والسلامة المهنية.. "الريجي" تحتفل!

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أقامت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في مقرها في الحدث، احتفالاً بكونها أول مرفق عام لبناني ينال شهادة الأيزو لنظام الصحة والسلامة المهنية 45001 ISO ، وأكّد رئيسها ومديرها العام ناصيف سقلاوي أن تطبيقها هذا المعيار يعزز سمعتها "ويخفض كلفةِ الفاتورة الصحية والتأمين على الأصول والموجودات".وأوضح سقلاوي في الاحتفال، أن "ركائز تميُّزِ الريجي عن سواها من المؤسساتِ العامّة" هي "ثقتُها بأن ما من قيادة تستطيع وحدَها تحقيق النجاحات ما لم تكن على قلبٍ واحدٍ مع فريقِ عملها"، و"إيمانُها بأن النجاح لا يقاسُ فقط بتحقيقِ الارباح المالية والمكاسب بل بإحداث أثر ايجابي في البيئة التي تعمل فيها، ومن هنا كان جهدها في مجال الصحة والسلامة المهنية". أما الركيزة الثالثة فهي اقتناعها "بأن النجاح لا يتوقّف عند انجازٍ واحدٍ تستريحُ على أمجادِه بل مسيرةُ تحسينٍ مستمرة".وأعلن "بكثيرٍ من الفخر والاعتزاز" نيلِ "الريجي" شهادة الأيزو لنظام الصحة والسلامة المهنية 45001 ISO"، واصفاً إياها بأنها "شهادةٌ فريدة من نوعِها على مستوى المرافق العامة، استحقّتها الريجي عن جدارة بعد سنتين من العملِ الحثيث لتكون المرفق العام الأول في لبنان الذي يتخذُ اجراءات وقائية للحدِّ من الأضرار الناتجة عن مخاطر العمل، فيكون على أهبّةِ الاستعداد والجهوزية للإستجابةِ لحالاتِ الطوارئ، وما أكثرُها في بلدٍ تكادُ تكونُ فيه أوقات الطوارئ أكثرُ من أوقاتِ السلامة".وشرح أن "الجهوزية في أوقات الطوارئ تتعدّى مجال الصحة والسلامة المهنية، فلولا جهوزيّة الريجي لما استطَاعت مواجهة كلَّ التحديات التي اعترضتها لا سيما في الأمس القريب". واضاف: "لولا جهوزيةِ الريجي لما تمكنّا من احتواء أزمة الاسعار، ولما نجحنا في زيادة طاقتنا الانتاجية ، ولما استطعنا مكافحة التهريب فأطلقنا الطابع المرمّز".وأهدى سقلاوي هذه الشهادةَ "لكلِّ فردٍ من أفرادِ أسرة الريجي العاملة والكادحة والطموحة". وقال: "إني فخورٌ بقيادة هذه المؤسسة الريادية، وبكل عاملٍ فيها"، مبرزاً أن "هذا التقديرَ هو لهم لأنّه نتاجُ جهدِهم وتفانيهم".وشدد على أن "لاستثمار الريجي في هذا المعيار رغم الوضع الاقتصادي الصعب عوائد استثمارية عالية إضافةً الى الحفاظ على صحةِ موظفيها وسلامتهم. فتطبيق هذا المعيار من شأنه خفض كلفةِ الفاتورة الصحية وكلفةِ التأمين على الأصول والموجودات وتقليل الأضرارِ الناتجة عن المخاطر، فضلاً عن دورِه الكبيرِ في تعزيزِ سُمعة المؤسسات بشكل عام وتثبيتِ ثقةِ الشركاء العالميين بالريجي".ودعا جميع المتعاملين مع "الريجي" الذين "يشكلون جزءاً لا يتجزأ من نجاحاتها، من شركات ومتعهدين ورؤساء بيع"، إلى التعاون "للحفاظ على هذه الشهادة من خلال الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة المطلوبة والعمل على تطبيق المعايير في كل نواحي العمل".