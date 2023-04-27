ملتقى التأثير المدني: الشعبوية والارتجال والديماغوجيا دمار للبنان!

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حذر ملتقى التأثير المدني من "تصاعد العنف اللفظي" المتأتي عن "حكم لبنان في مراحل مفصلية، بالشعبوية، والارتجال، والديماغوجيا، بعيدا عن السياسات العامة والحوكمة الرشيدة". وذلك منعا من أن يتحول إلى "عنف ميداني متفلت لتنفيذ أجندات لا تمت بصلة إلى الأمن القومي اللبناني". لافتا إلى أن "اللحظة تاريخية وتقتضي مواجهة سلمية ثابتة مع ارتكابات المنظومة السياسية".غرًد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "حُكِم لبنان، وفي مراحل مفصلية، بالشعبوية، والارتجال، والديماغوجيا، بعيدا عن السياسات العامة والحوكمة الرشيدة، إلى حد الانقضاض على أخلاقيّة الخير العام في الشأن العام. الشعبوية غرائزية. الارتجال مدمّر. الديماغوجيا مقتلة".وأضاف الملتقى في تغريدته: "في كل هذا غالبا ما يتصاعد العنف اللفظي ليمتد من ثمّ عنفا ميدانيا مضبوطا لإيصال رسائل، ومتفلتا لتنفيذ أجندات لا تمت بصلة إلى الأمن القومي اللبناني وأمان الشعب اللبناني الإنساني بأي صلة."ولفت إلى أن "اللحظة تاريخية وتقتضي مواجهة سلمية ثابتة مع ارتكابات المنظومة السياسية، بدل الانخراط في مسار تزخيم فوضى ممنهجة لتجهيل الفاعلات والفاعلين في هذه الارتكابات، ومحاولة فرض أمر واقِع معروف الخلفية والأهداف".وختم بالقول أن "العقلانية حاجة استراتيجية، والصلابة حاجة عملانية، والأهم معالجة المسببات بدل الاستنقاع في العوارض. حمى الله لبنان".وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضية_اللبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركبة لــمشهد متفجر يوحي بالتحذير من وقوع "لبنان ضحية لتحالف شيطاني!"