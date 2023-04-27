اعتصام أمام "الداخلية"... ووفد من المحتجين التقى مولوي

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واصل حراك "المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين" من كل الاسلاك العسكرية (الجيش، قوى الامن الداخلي، والامن العام، وامن الدولة) اعتصامه امام وزارة الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات الذي حرموا منه، وسط انتشار امني.ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، وقد دخل وفد من الحراك الى وزارة الداخلية للقاء الوزير بسام مولوي للبحث في المطالب.