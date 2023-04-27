Advertisement

لبنان

اعتصام أمام "الداخلية"... ووفد من المحتجين التقى مولوي

Lebanon 24
27-04-2023 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1061193-638181944579438139.png
Doc-P-1061193-638181944579438139.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل حراك "المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين" من كل الاسلاك العسكرية (الجيش، قوى الامن الداخلي، والامن العام، وامن الدولة) اعتصامه امام وزارة الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات الذي حرموا منه، وسط انتشار امني. 
Advertisement

ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، وقد دخل وفد من الحراك الى وزارة الداخلية للقاء الوزير بسام مولوي للبحث في المطالب.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
05:23 | 2023-04-27
03:00 | 2023-04-27
05:12 | 2023-04-27
06:08 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website