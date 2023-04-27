منخفض جوي بارد يبلغ ذروته السبت.. إليكم تفاصيل حال الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60كلم/س شمالا، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتصل إلى ارتفاع 1900 متر، ويتكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا متمركز فوق تركيا و يبلغ ذروته نهار السبت، ويستمر حتى ظهر يوم الاحد حيث تنحسر الامطار تدريجيا ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية و انخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية و رياح ناشطة احيانا.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60كلم/س شمالا، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتصل إلى ارتفاع 1900 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة مع عواصف رعدية ورياح نـاشطـة تقـارب ال60 كم/س تشتد في المناطق الشمالية الى ما يقارب 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1800متر. ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع امطار صباحية و ثلوج على ارتفاع 1800متر.تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من فترة الظهر مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.