وفاة والدة المطران بول - مروان تابت

تُوفيت السيّدة وداد نجم أبو حبيب، والدة المطران بول - مروان تابت، راعي أبرشيّة مار مارون في كندا.

ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 28 الجاري، في كنيسة سانت ريتا في سن الفيل (حرش تابت).

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يتقدّم موقع "لبنان 24" من المطران تابت ومن عائلته بأحرّ التعازي.