البعريني يتحرك على خط قضية موظفي المستشفى الحكومي في حلبا

Advertisement

اعلن عضو تكتّل "الإعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني في بيان "تضامنه مع موظفي المستشفى الحكومي في حلبا أمام بنك البحر المتوسط في طرابلس، إحتجاجاً على قيام مصرف لبنان بإلغاء حساباتهم في المصرف المذكور.وناشد البعريني المسؤولين في المصرف التراجع عن قرارهم وإعادة الحسابات المصرفيّة للموظّفين، أو فتح حسابات جديدة بشكل يتيح لهم الإستفادة من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان والذي يسمح للموظفين الحصول على رواتبهم حسب منصّة صيرفة.وتواصل البعريني مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض وطالبهما بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، مؤكدًا "أحقيّة مطالب الموظفين، لاسيّما وأن الظروف الاقتصادية جِد صعبة والجميع يحاول جاهدًا البحث عن طريقة لتأمين أدنى مقوّمات العيش بحق وكرامة".