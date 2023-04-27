مداهمات لمحلات في الميناء وطرابلس... ماذا يجري هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز مكافحة التهريب التابع لـ"الريجي"، يُنفّذ مداهمات لعدد من المحلات في مدينة الميناء وطرابلس.





وتأتي هذه المداهمات لمكافحة تهريب التبغ والتنباك والمعسّل.