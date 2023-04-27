تصريح للسيد عن الكهرباء... هذا هو المطلوب!

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أثار النائب جميل السيد في تصريح له بعد مشاركته في لجنة الاشغال والطاقة مسألة فواتير الكهرباء لاسيما خطة الكهرباء وفواتير مؤسسة كهرباء لبنان وقال: "ان هناك انضباط افي منطقة زحلة لناحية الجباية، وما اراه في منطقة زحلة هو نموذج سيصل اليه اللبنانيون، لاننا نرى الصورة في قضاء زحلة ستنطبق على كل سكان لبنان لاحقا، وكلهم سيكتشفون ان رسم الاشتراك والتاهيل سيوازي رسم الاستهلاك وربما مرات اكثر، والمطلوب مراجعة خطة الكهرباء لتكون نسبية، بحيث كلما صرف المستهلك يرتفع رسم الاشتراك والتأهيل، وليس على اسنان المشط ان تدفع كل الناس رسم الاشتراك والتأهيل 11 بالمئة".