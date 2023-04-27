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لبنان

المكاري التقى وفد الاعلاميين الاقتصاديين... هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
27-04-2023 | 06:24
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 استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه وفداً من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين الذين تحدثت باسمهم الزميلة سابين عويس وقالت: "التقينا الوزير المكاري بناءً على طلبه لمشاركتنا في تصوره حول كيف يمكن أن يكون للاعلام الاقتصادي دور في إظهار الصورة الجيدة عن لبنان، وكيف يمكننا تحسين وإظهار الأمور الإيجابية وليس فقط السلبية التي تأخذ البلد الى مكان لا يشبهه".
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أضافت: اتفقنا على أن ورقة عمل مشتركة سنعلنها برعاية الوزير المكاري، ترتكز على كيفية التحضير للنهوض الاقتصادي ولمرحلة جديدة في البلاد، على أن تأخذ في الاعتبار الأزمة القائمة وأبرز الملفات والمشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً".

ختمت:"سنحضّر ملفَي النفط والنازحين السوريين الذي يشكل اليوم مادة ساخنة بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي  وموضوع صندوق النقد الدولي ودور لبنان في البرنامج، الذي يجب ان يكون مبنياً على اسس علمية وليس فقط على مغالطات".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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