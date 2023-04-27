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لبنان

مأساة جديدة على طرقات لبنان... زياد تُوفي في حادث سير مروّع

Lebanon 24
27-04-2023 | 06:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب زياد المصري تُوفي اليوم، بعدما كان نُقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لحادث سير مروّع في شهر رمضان، على طريق عام بلدة حرار.
 
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حادث سير

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