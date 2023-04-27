مأساة جديدة على طرقات لبنان... زياد تُوفي في حادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب زياد المصري تُوفي اليوم، بعدما كان نُقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لحادث سير مروّع في شهر رمضان، على طريق عام بلدة حرار.

Advertisement