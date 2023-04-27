قرارٌ عاجل من وزير الداخلية بشأن "دفاتر السيارات".. ماذا فيه؟

حصل "لبنان24" على نسخة من قرار صادر عن وزير الداخلية بسام المولوي جرى توجيهه إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وذلك بشأن الإستعاضة عن رخصة السير الإلكترونية للمركبة الآلية بإستمارة تسجيل.

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وجاء في نص الكتاب القرار الصادر عن المولوي: "تستمر مصلحة تسجيل السيارات والآليات والدوائر والأقسام التابعة لها في إنجاز المهام المناطة بها وفقاً للخطة الموضوعة على أن تتم الإستعاضة عن رخصة السير الإلكترونية بإستمارة تتضمن رقم ومواصفات المركبة وهوية مالكيها وغيرها من الوقوعات العائدة لها.

تُمهر الإستمارة وتختم بخاتم المصلحة وتوقع من قبل الموظف المسؤول ويُدوّن في خانة "سبب طباعة الإستمارة" عبارة "بدل رخصة السير الإلكترونية" وفي خانة "ملاحظات" عبارة "صالحة حتى تاريخ 30/6/2023.

على حائز الإستمارة إستبدالها برخصة سير إلكترونية لدى توفيرها من قبل الإدارة وضمن المهلة المُحدّدة لإنتهاء صلاحيتها".