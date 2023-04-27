وزير الخارجية الايراني التقى ميقاتي وبري وبو حبيب.. وهذا ما تم التباحث به

في زيارة هي الأولى بعد الاتفاق السعودي ـــ الإيراني، وصل أمس إلى بيروت وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في زيارة رسمية. والتقى اليوم كلًا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

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بداية، إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عبد اللهيان في السرايا اليوم، وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- الايرانية.

وشارك في الاجتماع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق للوزير عبد اللهيان.

عين التينة

كذلك استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في حضور السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني.



استمر اللقاء زهاء الساعة، تم في خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بو حبيب

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكتبه في الوزارة على مدى ساعة وربع الساعة.



وبعد اللقاء، قال الوزير بو حبيب: "أرحب بالضيف الكريم في لبنان وأتمنى ان يجمعنا لقاء آخر إما في بيروت أو في طهران"، ولفت الى ان عبد اللهيان أطلعه على "تفاصيل الإتفاق السعودي - الايراني في بكين"، وتمنى أن "يأتي الخير منه إلى بلدنا".

اضاف: "انا متفائل بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي الايراني لا تنحصر على فتح السفارات فحسب، إنما أيضا لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية"، وشدد على أن هذا الاتفاق "مهم للسلام في المنطقة".



وتابع: "كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعا إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضا سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة".



عبد اللهيان



من جهته، شكر الوزير عبد اللهيان نظيره اللبناني على "كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، وقال: "تشاورنا معا بالقضايا الثنائية تتعلق بالمواضيع الداخلية اللبنانية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة. ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما تمنت الخير للبنان، ونحن نشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة"، ورأى أن "المسؤولين في لبنان وكل الاحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الاجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي".



أضاف: "اجرينا اليوم مباحثات حول التعاون الشامل بين إيران ولبنان واكدنا الاستعداد التام للجمهورية الإسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات في المجالات كافة لا سيما الإقتصادية والتجارية والسياسية والعلمية. كما تطرق البحث الى الاتفاق الأخير بين ايران والسعودية واخر التطورات في فلسطين المحتلة، وكذلك بشأن اوكرانيا وافغانستان والسودان وليبيا".



وختم مشيرا الى انه سيعقد مؤتمرا صحفيا عصر غد الجمعة في مقر السفارة الايرانية في بيروت.