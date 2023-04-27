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لبنان

الضبع المخطط في لبنان بخطر.. جهل وصيد عشوائي!

Lebanon 24
27-04-2023 | 06:55
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أعلنت جمعية الأرض- لبنان، في بيان لها :" ان الضبع المخطط هو الحيوان الوطني الرسمي للبنان، فهو يلعب دوراً اساسياً في التوازن البيئي، ونظافة الطبيعة، كونه يأكل جيف الحيوانات، مما يؤدي إلى منع انتشار الأمراض" .
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 وأشار البيان الى "أن أعداد الضباع المخططة في لبنان، تتناقص بشكل كبير بسبب الجهل والصيد العشوائي وفقدان الموائل"، ودعت الجمعية الى" تعاون الجميع  لإنقاذ وحماية الضبع المخطط ".


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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