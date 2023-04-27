الضبع المخطط في لبنان بخطر.. جهل وصيد عشوائي!

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أعلنت جمعية الأرض- لبنان، في بيان لها :" ان الضبع المخطط هو الحيوان الوطني الرسمي للبنان، فهو يلعب دوراً اساسياً في التوازن البيئي، ونظافة الطبيعة، كونه يأكل جيف الحيوانات، مما يؤدي إلى منع انتشار الأمراض" .وأشار البيان الى "أن أعداد الضباع المخططة في لبنان، تتناقص بشكل كبير بسبب الجهل والصيد العشوائي وفقدان الموائل"، ودعت الجمعية الى" تعاون الجميع لإنقاذ وحماية الضبع المخطط ".