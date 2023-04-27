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لبنان

ميقاتي استقبل رئيس ديوان المحاسبة... ماذا في نشاط السرايا أيضاً؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 07:08
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد من قضاة الديوان، وتسلم منهم تقرير ديوان المحاسبة في ما يتعلق بملف وزارة الاتصالات.
وفي خلال الاجتماع عبّر رئيس ديوان المحاسبة والاعضاء عن ارتياحهم للقرار الذي اتخذه رئيس الحكومة باحالة ملف  مبنى المطار الجديد  على ديوان المحاسبة وادى الى صدور تقرير الديوان في هذا الملف.
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بدوره نّوه رئيس الحكومة بعمل الديوان وبالجهد الكبير الذي يبذله لضمان سير عمل المؤسسات ضمن الاطر القانونية السليمة. 
 
   
السفير  في الامارات  
وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن.
 


وفد سعدنايل
واستقبل  الرئيس ميقاتي ، في حضور النائب وليد البعريني، وفدا من بلدة سعدنايل برئاسة رئيس البلدية حسين الشوباص. وتم في خلال اللقاء البحث في أمور انمائية وخدماتية.
 


النائب سليمان
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء:" بحثنا اليوم في اللقاء مع دولة الرئيس  الظروف السياسية الراهنة في المرحلة الحالية، وفي الأمور الأمنية ولمسنا   حرصه على الاستقرار الأمني.
 اضاف: ما يهمنا هو الاستقرار والسلم الأهلي في البلد والتعايش ونبذ اي فتنة، وللأسف يضيء بعض الإعلام على أمور فتنوية، ولهذا نحرص على الاستقرار والأمن وخصوصا في موضوع العشائر وما حصل، فتركيزنا هو ان نضع الأمور في نصابها، ونحن كعشائر عربية حريصون كل الحرص على الالتزام بالدولة والقانون  والعشائر  كانت وستظل صمام أمان تؤمن بالدولة والدولة العادلة. وبحثنا أيضا شؤون انمائية وخدماتية لمنطقة عكار.
 
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