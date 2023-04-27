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لبنان

الجيش داهم مخيّماً للنازحين السوريين في هذه المنطقة

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم مخيم النازحين السوريين في بلدة القرعون - البقاع الغربي، وأوقف 120 شخصاً، من دون أوراق ثبوتيّة.
 
 
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