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لبنان

مباريات رياضية لبنانية - اسرائيلية... كيف حصل ذلك ومتى؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2023 | 09:13
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أفادت معلومات أمنية أن بعثة رياضية لبنانية من طلاب جامعات وشباب ومدربين وصلوا منذ حوالي الأسبوع الى اليونان للمشاركة في مباريات كرة المضرب، حيث صادفهم هناك وجود عدد من الطلاب والشباب الإسرائيليين. وفي سياق القرعة لتحديد المباريات وقع الإختيار على ١١ لبنانيا من أصل ١٧ لخوض مباريات مع طلاب وشباب إسرائيليين. حتى أن الصورة التذكارية للمعسكر التدريبي يظهر فيها العلم الإسرائيلي الى جانب العلم اللبناني. مصدر معني  لم ير لهذا الموضوع أي أبعاد، بل خطأ وسوء تقدير، ولفت الى أن البعثة أنهت التدريب وتصل في اليومين المقبلين الى المطار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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