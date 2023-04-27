جميعهم بخير... إجلاء 5 لبنانيين من السودان

صدر عن سفارة لبنان لدى مصر البيان التالي:

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تعلن سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية أن عملية إجلاء اللبنانيين الخمسة الذين توجهوا إلى الحدود السودانية - المصرية، وهم سيدة مع أطفالها الثلاثة ورجل، انتهت بنجاح فجر الخميس 27 نيسان 2023 وأن اللبنانيين الخمسة بخير.تودّ السفارة أن تعرب عن شكرها العميق لكلٍ من معالي وزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري، والإدارة القنصلية وخلية الأزمة في وزارة الخارجية، ولمعالي وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وقطاع الأمن الوطني، ولسعادة سفير مصر في لبنان ياسر العلوي على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تسهيل عملية دخول اللبنانيين الخمسة الى الأراضي المصرية، تمهيدا لعودتهم بسلام الى لبنان، وعلى العناية الخاصة التي أولوها لهذه القضية الإنسانية.وقد تمّت عملية الإجلاء بتوجيه وتسهيل ومتابعة على مدار الساعة من دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.