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لبنان

بالصورة... الحزب السوري القومي "يطرد" أسعد حردان من صفوفه

Lebanon 24
27-04-2023 | 10:30
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أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قراراً يقضي بطرد النائب السابق أسعد حردان من صفوفه، وتجريده من رتبة الأمانة.
 
 
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أسعد حردان

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