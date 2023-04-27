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لبنان
بالصورة... الحزب السوري القومي "يطرد" أسعد حردان من صفوفه
Lebanon 24
27-04-2023
|
10:30
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أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قراراً يقضي بطرد النائب السابق أسعد حردان من صفوفه، وتجريده من رتبة الأمانة.
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