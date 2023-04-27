الخارجية تبلغت وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين إلى جدة

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تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين "وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين إلى مدينة جدة، الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، تمهيدا لعودتهم السريعة إلى لبنان".وأعلن الوزارة "قرب انتهاء عملية الإجلاء، علما أنه يمكن عند الضرورة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديمه حداد على رقم الواتس آب الآتي لتقديم كل مساعدة ممكنة +249901748097".