دعوى "فرنسبنك"... هذا الجديد قضائياً

أعلن "تحالف متحدون" في بيان ان محامينه تبلغوا اليوم "قراري محكمة التمييز المدنية، الغرفة الناظرة في طلبي نقل الدعوى من أمام القاضية مريانا عناني المقدّمين من مصرف فرنسبنك برئاسة القاضي جان مارك عويس وعضوية المستشارين إيفون بو لحود وجورج مزهر، وذلك بوجه المودعَين لدى المصرف عياد ابراهيم وحنان الحاج، واللذين صدرا أول أمس في ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ وقضيا بقبول الطلبين في الشكل وردّهما في الأساس وإعادة ملف المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما لدى دائرة التنفيذ في بيروت لاستكمال التنفيذ".

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