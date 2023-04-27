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لبنان

إجتماعٌ حاسم غداً.. ماذا أعلنت نقابة موظفي "الخليوي"؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:23
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي عن اجتماع حاسم يعقد صباح غد سيحدد مصير الخطوات التي ستتخذها في ضوء مطالبتها بإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعليّة للرواتب. 
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وجاء في بيان للنقابة: "عُقِدَ اليوم إجتماع مشترك بين النقابة و إدارتي ألفا و تاتش، و بناءً على هذا الإجتماع، و بحرصٍ من وزير الإتصالات جوني القرم على حماية حقوق الموظّفين، تمّ توجيه دعوةً يوم غدٍ صباحاً إلى إدارتي الشركتين، وبحضور النقابة، لعقد إجتماعٍ مع الوزير لمناقشة قضايا تتعلّق بحقوق الموظفين حصراً، و إيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعليّة للرواتب".
وأضاف: "لذلك، تثمّن النقابة حرص وزارة الإتصالات و الإدارات على حماية حقوق الموظفين، و تتمنّى أن تتبلوَر الحلول خلال هذا الإجتماع برعاية شخص الوزير بإتّجاهٍ إيجابيّ، و سوف تبني النقابة على النتائج بالمقتضى المناسب".
 
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