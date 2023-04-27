بيانٌ مهم من وزارة المالية عن الرواتب.. إليكم ما أعلنته

أصدرت وزارة المالية بياناً، اليوم الخميس، أعلنت فيه أن رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف على أساس سعر صرف 60 ألف ليرة لبنانية.

وجاء في البيان: "بما أن تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، وبما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب و الاجور العائدة لشهر حزيران والتي تسدّد نهاية شهر أيار، لذلك، وحفاظاً على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف 60 ألف ليرة لبنانية، استثنائياً لحين العمل بالمرسوم المذكور أعلاه. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام".

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وختم: "تجدر الاشارة الى ان جزءً من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الأيام القليلة المقبلة".