هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها

أفادَ المركز الوطنيّ للجيوفيزياء عن حدوث هزَّةٍ أرضيّة عند الساعة 17.41 مساء اليوم الخميس بقوّة 3.0 درجات على مقياس "ريختر".

ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن مركز الهزة هو البقاع الغربيّ.