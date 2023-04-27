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لبنان

هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها

Lebanon 24
27-04-2023 | 12:11
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أفادَ المركز الوطنيّ للجيوفيزياء عن حدوث هزَّةٍ أرضيّة عند الساعة 17.41 مساء اليوم الخميس بقوّة 3.0 درجات على مقياس "ريختر".
ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن مركز الهزة هو البقاع الغربيّ.
 
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