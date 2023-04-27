هذه حقيقة مشاركة فرقة لبنانية رياضية بمباراة مع إسرائيليين.. كلاس يوضح: موقف الوزارة حاسم

"إن كان بالصدفة أو عن طريق القرعة ولو اقتضى الأمر الخسارة، فكل فرقة رياضية او رياضي يتلاقى في الخارج مع فرق إسرائيلية عليهم الانسحاب فورا".بهذه الكلمات جدد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس موقف الوزارة الحاسم في التعاطي مع أي بعثة رياضية او رياضيين لبنانيين في الخارج قد يتلاقوا مع رياضيين إسرائيليين او فرق إسرائيلية.

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موقف كلاس التوضيحي ردا على سؤال لـى جاء بعدما اشرنا في وقت سابق عن مشاركة بعثة رياضية لبنانية من طلاب جامعات وشباب ومدربين وصلوا منذ حوالي الأسبوع الى اليونان للمشاركة في مباريات كرة المضرب، حيث صادفهم هناك وجود عدد من الطلاب والشباب الإسرائيليين.

مباراة رياضية



وفي التفاصيل فانّه في سياق القرعة لتحديد المباريات وقع الاختيار على 11 لبنانيا من أصل 17 لخوض مباريات مع طلاب وشباب إسرائيليين، وتم تداول صورة تذكارية للمعسكر التدريبي يظهر فيها العلم الإسرائيلي الى جانب العلم اللبناني.

حاول "لبنان24" الاتصال برئيس اتحاد كرة المضرب أوليفر فيصل، ولكنه لم يكن على السمع في كل المحاولات للاتصال، علما ان المعلومات الأولية اشارت الى انّ البعثة أنهت التدريب وتصل في اليومين المقبلين الى بيروت.

موقف الوزارة



فما هو موقف وزارة الشباب والرياضة؟ يشرح كلاس في اتصال مع "لبنان 24" كيف تحصل غالبا هذه المشاركات، مؤكدا انّ الاتحادات الرياضية غالبا ما تتلقى الدعوات للمشاركة في مباريات خارج لبنان بشكل شخصي دون الرجوع في بعض الأحيان الى الوزارة.

وبحسب كلاس: "الوزارة تعطي توجيهات أساسية وتضع قواعد ومبادئ عامة للاتحادات والبعثات الرياضية. وتفيد هذه التوجيهات بأنّه في حال حصلت أي مواجهة سواء بالصدقة او عن طريق القرعة، يجب على الفرق اللبنانية او الرياضيين اللبنانيين الانسحاب فورا. وهذا ما حصل مرارا وتكرارا، ولدى كل موقف مماثل كنا نكرم الفرق او الرياضيين في الوزارة على موقفهم الوطني. والموقف الأساس يقتضي بعدم المشاركة ولا جدال في ذلك، ولو خسرت الفرق المشاركة".

تكريم



ويذكر كلاس في هذا الإطار موقفا حصل مع بعثة رياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل سنة، حيث وصلت الفرقة الى النهائيات ولكن عن طريق القرعة كان عليهم المشاركة مع رياضيين إسرائيليين فانسحبوا فورا، وهذا موقف وطني كبير".

وعن مشاركة بعثة كرة المضرب هذه، أكد كلاس: "طلبت تقريرا مفصلا ومكتوبا بحيثيات ما حصل، وبناء على التقرير سنبني على كل شيء مقتضاه. ولا ننتظر تبريرا من رئيس اتحاد كرة المضرب، بل نطلب شرحا مفصلا لنأخذ القرار المناسب، ومعرفة ما إذا لعبت الفرقة مع الإسرائيليين ام كان مجرد تدريب لم يتلاقى فيه الطرفان". وتابع كلاس: "تلقيت اتصالا إثر ذلك من رئيس الاتحاد اوليفر فيصل، وأبلغني بأنّ لا علاقة للاتحاد بهذه المباريات ولا المشاركة التي حصلت من قريب او بعيد. وأكد فيصل العمل وفق التوجيهات الوطنية التي اعتمدها الاتحاد مرارا ومقاطعة اي مباراة يشارك فيها لاعبون من اسرائيل".

وبناء عليه، طلب كلاس من رئيس الاتحاد ابلاغ المسؤولين عن اللاعبين، ووجوب التقيد بالتوجيهات الوطنية بضرورة احترام قانون المقاطعة. وطلب من الجامعات التي ينتسب اليها اللاعبون، اذا صح الامر، اجراء المقتضى اللازم.

وكان "لبنان24" نشر في وقت سابق الخبر عن مشاركة البعثة الرياضية في ألعاب كرة المضرب في اليونان. لقراءة الخبر، يرجى الضغط هنا

ولاحقاً، صدر عن وزارة الشباب والرياضة البيان التالي: "عطفاً على ما تناقلته وسائل الاعلام من خوض رياضيين لبنانيين لمباريات في التنس ضمن مسابقة جرت في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني، يهم الوزارة ان توضح ما يلي:

- ان تشكيل البعثات لاي من المشاركات الخارجية ليس من صلاحية وزارة الشباب والرياضة بل الاتحادات المختصة حصراً، ولا تتدخل الوزارة مطلقاً بذلك.



- تواصلت الوزارة مع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس السيد أوليفر فيصل الذي جزم بأن لا علاقة للاتحاد بهذه المشاركة، وانها ذات طابع فردي يعني أصحابه وحدهم.



- تلقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس اتصالا من السيد فيصل شجب فيه ما حصل واكد ان لا علاقة للاتحاد اللبناني للتنس به لا من قريب ولا من بعيد وان الاتحاد سيصدر بياناً تفصيلياً بهذا الشأن.



- تترك وزارة الشباب والرياضة للجهات المعنية اتخاذ ما تراه في هذا المجال.



كما يهم الوزارة التأكيد على انها كرّمت تكراراً رياضيين مناهضين للتطبيع وفي أكثر من مناسبة".