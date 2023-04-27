لجنة مهرجانات بعلبك تُطلق برنامجها لهذا العام.. حفلاتٌ رائعة وأمسيات غير عادية!

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أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي فريج من الموقع الأثري في قلعة بعلبك، برنامج المهرجان الفني الخماسي لهذا الصيف، الذي سيقام على مدرجات معبد "باخوس"، وتمتد فعالياته على مدى أسبوعين، ما بين 1 و 14 تموز المقبل، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الدكتور حيان حيدر، النائب السابق إميل رحمة، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، نائبة رئيسة اللجنة جمانة دبانة، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل وممثلة مجموعة "CMA CGM" ماندي باسيل.في 1 تموز: حفلة غالا Roberto Bolle and Friends. حيث يعود إلى بعلبك الرقص الكلاسيكي والمعاصر.في 2 تموز: فرقة الكندي مع الشيخ حامد داود ودراویش دمشق. فأرادت مهرجانات بعلبك من خلال هذه الأمسية أن توجه التحية لجوليان جلال الدين فايس الذي أسس هذه المجموعة قبل 40 عاما وقدم حفلتين في بعلبك.في 7 تموز: Roots in our Hands from Spain and LebanonلـNacho Arimany، بمشاركة موسيقيين إسبان ولبنانيين وراقصة فلامنكووالمغنية فابيان ضاهر وجوقة الجامعة اليسوعية، في إبداع خاص لبعلبك.في 14 تموز: ملحم زين، ابن بعلبك، وفرقته الموسيقية. وسيتم تخصيص أمسية لبلدية بعلبك وأهل المدينة.في 16 تموز: Voodoo Cello: مع، المغنية الفرنسية الأفريقية Imany ذات الصوت العميق، برفقة ثمانية عازفي تشيللو.بدوره، قال وزير السياحة في كلمة له: "خلال هذه الفترة شاهدنا وسنشاهد حفلات ومناسبات عديدة، مثل إطلاق المهرجانات، لا نعلم اذا كنا نعيش في لبنان أو بغير كوكب، فعلا في هذا البلد رغم كل المشاكل والأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية التي نمر بها، برهن اللبناني والوافد لهذا البلد عن حبه وأمله وإيمانه بالوطن، ولا أخفي عنكم أن الوزارة خجولة فعلا لأنها غير قادرة على دعم هذه المهرجانات، لا أريد التبرير ولا أريد إعطاء الأعذار، الكل يعلم بالوضع الذي تمر به وزارة السياحة التي أمست ميزانيتها صفرا، وكل الأعمال التى انجزت في سنة ونصف كانت بالشراكة مع القطاع الخاص، وهنا يجب إعطاء الثقة للقطاع الخاص عندما يريد ان يستثمر أو يشارك في أي عمل أو حدث في لبنان".أضاف: "ان لجنة مهرجانات بعلبك خلال السنوات الماضية حتى اليوم، وخاصة في السنوات الاخيرة التي مرت فيها جائحة كورونا، أثبتت برئاستها وأعضائها ومع أهل بعلبك وكل المجتمع المدني، حسن إدارة، أهنئكم بإرادتكم القوية وإيمانكم بلبنان، فأنتم تعكسون هذه الثقة عند المستثمرين والداعمين، ولقد أثبتم كيف تبنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة إيجابية وناجحة ومثمرة".وتابع: "لجنة المهرجانات تلتزم وتحترم كل التعاميم والإجراءات التي تصدر عن وزارة السياحة، فقد طلبنا من كل المهرجانات ان تساهم بمشروع أو القيام بأي أمر لدعم البلدة أو المدينة التي يقام فيها المهرجان، والآن تعلن لجنة مهرجانات بعلبك عن ليلة للفنان ملحم زين يخصص ريعها لبلدية بعلبك، وهذا ما يثبت ان لجنة مهرجانات بعلبك تلتزم بهذا القرار وتحترم الإجراءات".وقال: "بعلبك مدينة آمنة، وهي في قلب لبنان وليست على الأطراف، فلا تقوموا بإخافة الناس التي سوف تأتي الى المهرجان، أهل بعلبك أهل الكرم والطيبة والنخوة، فاطمئنوا الأمن مستتب، ونحن نشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهدها وتعبها وسهرها، خاصة أيام المهرجانات".أضاف: "خلال جولتي في بعلبك قبل حوالي السنة شجعت على إقامة بيوت الضيافة، واليوم أصبح هناك نقابة لهذه البيوت تضم 150 عضوا، ونحن نطلب من كل أبناء بعلبك والجوار الذين لديهم الرغبة بإقامة بيوت للضيافة، ان يتقدموا بطلب لتعبئة الإستمارة، لأن ذلك يتيح للسائح أن ينام ويأكل ويتسوق في بعلبك وجوارها".وختم: "أهنئكم على جهدكم الذي تقومون به كل سنة، ونحن رغم إمكانياتنا الضئيلة في وزارة السياحة سنبقى إلى جانبكم، ونأمل ان تكون السياحة هذا الصيف واعدة، ففي العام الماضي تجاوزت الكتلة النقدية من الوافدين 6.4 مليار دولار، ونتوقع هذا الصيف أن تكون أعداد الوافدين أكثر والعائدات أكبر، وسنبقى نعمل ونضخ الأمل والإيجابية والمحبة بين بعضنا، ونترك السياسيين يتنافسون بشكل ديمقراطي، على أمل أن يتم قريبا انتخاب رئيس للجمهورية".