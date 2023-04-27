جنبلاط التقى السفيرة الفرنسية في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

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