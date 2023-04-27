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لبنان
عددٌ جديد من الجريدة الرسمية.. هذا ما تضمّنه بشأن مستحقات "موظفي الدولة"
Lebanon 24
27-04-2023
|
12:55
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صدر، اليوم الخميس، العدد الجديد من الجريدة الرسمية والذي يتضمن القرارات التي اتخذت بشأن مستحقات موظفي القطاع العام.
للإطلاع على نص العدد..
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