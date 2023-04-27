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لبنان

"هيئة شؤون المرأة" استكملت جلساتها التوعوية حول مكافحة العنف ضد النساء في ثانوية الفاكهة

Lebanon 24
27-04-2023 | 13:46
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استكملت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من ثانوية الفاكهة الرسمية، الجلسة السادسة ضمن سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبالشراكة مع اليونيسف، بحضور مدير المدرسة محمد مصطفى خليل، الموجهتين التربويتين من وزارة التربية مارت القسيس وزهى العتل والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.
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وتأتي سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي ستستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالا لمشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي نفذته السنة الماضية ويرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف.

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