"هيئة شؤون المرأة" استكملت جلساتها التوعوية حول مكافحة العنف ضد النساء في ثانوية الفاكهة

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وتأتي سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي ستستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالا لمشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي نفذته السنة الماضية ويرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف.