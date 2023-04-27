سلوم: صيادلة لبنان لطالما كانوا إلى جانب إعطاء الدواء الجيد والمجاني

علّق نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على ما تمّ تداوله عبر الإعلام عن توقيع صيادلة في منطقة النبطية على عريضة لإقفال صيدليات أو مستوصفات المرتضى.

وفي تصريح له، اليوم الخميس، قال سلوم: "إ نّ صيادلة لبنان لطالما كانوا الى جانب إعطاء الدواء الجيّد والمجّاني للفقراء، وانّما الخطوة التي أقدموا عليها هي لتصويب مسار تلك المستوصفات، بهدف تحسين خدماتها وأن تكون تقديماتها مجانيّة من الدواء ذي النوعيّة الجيّدة، وليس الهدف أبداً إقفالها".