"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة

رصد بعض المواطنين، اليوم الخميس، هرّة بيضاء اللون تتجول في أروقةِ قصر عدل بيروت.

والتقط أحد الموجودين في المكان صورةً لتلك الهرّة التي لم يُعرف كيف دخلت إلى هناك خلال ساعات النهار.