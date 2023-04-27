"عداد كورونا" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا لليوم، تسجيل 56 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236631.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.

