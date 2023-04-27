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لبنان

شرف الدين: تغييبي عن آخر إجتماع للنازحين سببه مذكرة تفاهم مع الجانب السوري حول النزوح

Lebanon 24
27-04-2023 | 15:25
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قال وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إنّ "تغييبه بالأمس عن إجتماع السراي الحكوميّ حول النازحين هو بسبب مذكرة التفاهم التي توصّلَ إليها مع الجانب السوري حول النزوح والتي استكملَها بزيارة سوريا".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار شرف الدين إلى أنه طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتفعيل إعادة النازحين، وقال: "وصلنا إلى تشكيل لجنة من 7 وزراء ملزمة بالتنسيق مع وزارة المهجرين، وأنا ووزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار مثل الظفر على اللحم، وليس هو المسؤول عن توجيه الدعوات للإجتماعات وأرسلت اعتراضاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء". 
 
 
 

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