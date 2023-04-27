إطلاق نار في مخيم عين الحلوة.. هل من اشتباكات؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن سماع إطلاق نار كثيف، مساء اليوم، داخل مخيم عين الحلوة - صيدا.

ووفقاً للمعلومات، فإن ما تبين هو أن إطلاق النار حصل ابتهاجاً خلال حفل زفاف أحد الأشخاص في المنطقة، ولا صحة لما أشيع عن اندلاع إشتباكات مسلحة.