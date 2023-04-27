بو صعب يتحدّث عن "مؤامرة".. ماذا قال عن "النازحين"؟

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه "فخورٌ برفضه تدريس المناهج السورية في المدارس اللبنانية، لأنّ المطلوب كان استقدام أساتذة سوريين وخلق نظام تربوي بديل".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، قال بو صعب: " لو ذهبنا إلى إعتماد المناهج السورية في لبنان لكانت مؤامرة وهذا موضوع وطني وسيادي ولا يمكننا التخلّي عنه وموضوع النازحين خطير جداً ويجب معالجته بتروٍّ".

وتابع "عندما كنت وزيراً للتربية رفضت وصول مساعدات الى التلميذ السوري من دون التلميذ اللبناني والمنظمات الدولية بدأت بتخفيف تقديماتها ولم تعد الأمور اليوم كما قبل".



