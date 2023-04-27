18
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
17
o
جبيل
5
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إنتقاد
Lebanon 24
27-04-2023
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت مصادر دبلوماسية تنصُّل وزير سيادي من عرضٍ لنظيره من دولة فاعلة، لاعتبارات مجهولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
28/04/2023 06:21:02
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"ألفَرد برأس اللبنانيين"... رصاص السياسة العشوائي يقتلهم!
Lebanon 24
"ألفَرد برأس اللبنانيين"... رصاص السياسة العشوائي يقتلهم!
28/04/2023 06:21:02
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: نحن أمام جماعة سياسية خالية من أي مسؤولية تمارس السياسة وفقاً لمصالحها ومن المؤلم حقاً غياب رجال الدولة والبرهان أنّ لا أحد يقدّم أي مشروع جدّي لإنهاض لبنان من انهياره الكامل
Lebanon 24
البطريرك الراعي: نحن أمام جماعة سياسية خالية من أي مسؤولية تمارس السياسة وفقاً لمصالحها ومن المؤلم حقاً غياب رجال الدولة والبرهان أنّ لا أحد يقدّم أي مشروع جدّي لإنهاض لبنان من انهياره الكامل
28/04/2023 06:21:02
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتسلّم استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة
Lebanon 24
لبنان يتسلّم استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة
28/04/2023 06:21:02
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
02:45 | 2023-04-27
27/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
04:05 | 2023-04-27
27/04/2023 04:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خادش.. تحرّش بسائحة وخلع ملابسه أمامها في الشارع (صور)
Lebanon 24
فيديو خادش.. تحرّش بسائحة وخلع ملابسه أمامها في الشارع (صور)
03:18 | 2023-04-27
27/04/2023 03:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير الداخلية بشأن "دفاتر السيارات".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير الداخلية بشأن "دفاتر السيارات".. ماذا فيه؟
06:35 | 2023-04-27
27/04/2023 06:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
12:11 | 2023-04-27
27/04/2023 12:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2023-04-27
اليوم الاول لزيارة عبد اللهيان للبنان: دعم من دون مبادرة
22:10 | 2023-04-27
المراوحة الرئاسية تتجدد.. وبري : هناك من لا يريد انتخابات رئاسية
22:22 | 2023-04-27
رئيسي إلى سوريا الاربعاء: مشاركة في إعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية
22:27 | 2023-04-27
أيّ مغزى للانتخابات النيابية في التسويات المقترحة؟
23:01 | 2023-04-27
جنبلاط مُستاء رئاسياً...
22:59 | 2023-04-27
لبنان يتسلّم استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
28/04/2023 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact