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لبنان

غياب عن المشهد

Lebanon 24
27-04-2023 | 21:00
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يبتعد نواب بارزون في تيَار معروف عن المشهد لأسباب تتعلّق بمسارات مفاجئة، مع صدور كلمة السر الرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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