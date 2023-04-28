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لبنان

بدء الترجمة العملانية لمقررات الاجتماع بشأن النازحين وهذا ما كشفته "مداهمة جونية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2023 | 01:00
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وضع الاجتماع الوزاري- الامني الذي رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا قبل يومين الاطار العملاني المستحدث لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان.
وفي هذا الاطار علم " لبنان ٢٤" ان تواصلا جرى بالامس بين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والمدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري بشأن الزيارة المرتقبة الى سوريا لبحث الملف مع المسؤولين السوريين ولا سيما في موضوع النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين حجار والبيسري غدا. كذلك جرى لقاء بين البيسري ووزير الداخلية بسام مولوي وبين البيسري وقائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل.
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وفي المعلومات ايضا ان البيسري اجتمع بالامس مع مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، استكمالا لاجتماع السرايا ، وتم التوافق على ان تسلم المفوضية الامن العام "الداتا الكاملة" باعداد واسماء النازحين السوريين الاثنين المقبل.
ووفق معلومات "لبنان ٢٤" فان الاعداد الكاملة للنازحين المسجلين هي في حدود مليون وستمئة الف بين المسجلين الاساسيين والمسجلين لاحقا.
وفي معلومات "لبنان ٢٤" ان الجيش قام امس بمداهمة لمقر تجمع للنازحين السوريين في جونية وتم توقيف اشخاص وضبط قنابل يدوية كانت في حوزتهم. كذلك تمت مداهمة مراكز للنازحين في البقاع وخاصة في منطقة بعلبك في اطار التشدد في ضبط الوضع الامني.
وكان رئيس الحكومة اصدر امس قرارا بتكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع النازحين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم وتنفيذ مقررات اللجنة الوزارية والتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الادارات العامة والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني في سبيل إنفاذ المهمة المطلوبة منها.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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