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لبنان

مصدر استشاري عن تفاؤل فرنجية: 3 عوائق بديهية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2023 | 01:15
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لم يقتنع مصدر إستشاري بارز ومقرّب من خط "الثامن من آذار" بالتفاؤل الذي عبّر عنه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مقابلته التلفزيونية، عن قرب وصوله الى سدة الرئاسة الأولى.
وكشف المصدر عن ثلاث نقاط أساسية وبديهية هي بمثابة عوائق لوصول فرنجية للرئاسة:
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- كتلة النواب المؤهلة لإنتخاب فرنجية هي بكل تأكيد دون الـ ٦٥ صوتاً أو نائباً.
- كتلة النواب المتجهة لمقاطعة جلسة إنتخاب فرنجية تتخطى الـ٦٠ نائبا حتى الساعة .
- تراجع فرنسا بإعلانها أن لا مرشح لها في لبنان .
وختم المصدر الاستشاري بالقول "أضف الى كل هذه العوامل عدم وجود أي خرق في الموقف النيابي الماروني الموحّد في وجه فرنجية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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