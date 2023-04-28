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لبنان

عون في جزين الاحد: "التيار" راجع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2023 | 01:30
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لا شك أن الرئيس السابق ميشال عون استطاع معالجة الكثير من القضايا الخلافية داخل "التيار الوطني الحر" من خلال تدخله الكبير في التفاصيل الحزبية، لكن نجاحه في هذا الشأن لم يكن حاسما وكاملا.
فبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة عون الى جزين المقررة الاحد ستكون جيدة نسبيا، لكنها لن تكون بمستوى زيارة رئيس جمهورية سابق وقائد لـ"التيار الوطني الحر" في ظل مقاطعة متوقعة من عدد من رؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير والفاعليات في قضاء جزين، لاعتراضهم على اداء عون وتياره وحتى اداء رئيس التيار جبران باسيل تحديدا".
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وتضيف المصادر ان هدف الزيارة الاول هو شد عصب " التيار" بعد الخلافات التي عصفت بصفوفه على اثر فصل النائب السابق زياد اسود.
وفي اطار الحشد للزيارة دعا أمين سر "التيار" في جزين المحامي طوني عون" الى تحفيز أبناء بلدات وقرى قضاء جزين التياريين والمناصرين المؤيدين لأوسع مشاركة في استقبال العماد عون كي يكون الاستقبال لائقا بفخامة الجبل العماد عون والتيار الوطني الحر"، وفق بيان الدعوة.
في المقابل علّق مصدر معارض لباسيل على الزيارة بالقول: سيكون استقبال لعون لكن "التيار" مش راجع بقوة على جزين، نتيجة سياسة باسيل وحرتقاته".
وفي سياق برنامج الزيارة سيحل عون ضيفا على الغداء في دارة رئيس بلدية المكنونية، جوزيف عون، علما ان أصول عائلة عون تعود الى هذه البلدة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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