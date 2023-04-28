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لبنان

حملة تواقيع تواجَه بالاعتراض الشعبي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2023 | 01:45
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اقدم عدد من اصحاب الصيدليات في منطقة النبطية على توقيع عريضة للمطالبة بتنظيم عمل "صيدلية المرتضى" القربية من حزب الله، والتي تبيع ادوية بديلة بأسعار زهيدة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه العريضة جاءت بعد توسع دائرة المستفيدين من خدمات هذه الصيدلية المدعومة، الامر الذي اثر على عمل سائر الصيدليات التي تبيع الادوية بأسعار السوق المرتفعة.
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في المقابل حصلت سلسلة اعتراضات كبيرة من المواطنين ضد هذه العريضة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هوجمت الصيدليات المعترضة واتهمت بالسعي الى استغلال الازمة وزيادة هامش الربح، وتم الدفاع عن "صيدلية المرتضى" ونشرت مقارنات بين اسعار الادوية فيها وفي باقي الصيدليات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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