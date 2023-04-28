جديد السوبرماركت: تحايل مبطّن على المواطنين

في محاولةٍ للالتفاف على الأسعار وتحقيق أرباح أكثر، اقدم عدد كبير من أصحاب السوبرماركت في مختلف المناطق بإزالة الأسعار عن البضائع المعروضة وذلك قبل أيام قليلة من بدء سريان العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد في الاول من أيار، ما يحتم على مصلحة حماية المستهلك التحرك لمنع استغلال المواطن وتكبيده زيادة في الأسعار تتجاوز قدرته الشرائية.

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